Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario sono i segni di Fuoco di cui Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 17 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cos’ha detto oggi l’astrologo

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’Ariete ha una bella dose di energia, che è il caso di sfruttare. I rallentamenti ci sono stati, ma da oggi potrebbe essere l’occasione giusta per voltare pagina. Non è un caso se si dice che questo segno risorsa spesso dalle sue ceneri. E allora forza e coraggio! Secondo l’0roscopo Paolo Fox c’è già spazio per nuovi amori.

Leone, per te è tempo di lotta. I motivi potrebbero essere i più diversi, ma in generale tutto ti sembra un po’ più complicato. Senti il bisogno di essere risarcito, seppur lentamente puoi risollevarti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di fuoco è il Sagittario. Questa settimana voi siete fortissimi! È difficile non essere d’accordo con voi e non essere stregati dal vostro fascino. Siete un po’ più emotivi del solito, e se siete single non ci metterete molto a sedurre qualcuno. Il consiglio è di non essere precipitosi, pensateci prima di dare troppe garanzie per il futuro. Lavoro: è questo il momento per riparare qualche stortura che si è creata nei giorni precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA