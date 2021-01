Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 gennaio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 17 gennaio 2021. Protagonisti sono dunque il Cancro, lo Scorpione e i Pesci.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si parte con il segno del Cancro, che comincia questa settimana con una grande motivazione. Se ci sono situazione familiari in sospeso bisognerà ragionare con un pochino di calma. Secondo l’oroscopo Paolo Fox La cosa buona da fare ora è pensare all’amore, i prossimi tre mesi saranno molto importanti da questo punto. Superata certa ostilità che si è incontrata sul finire del 2020 avete una gran voglia di rimettervi in gioco.

È la volta dello Scorpione. In questo periodo sentite un po’ “sospesi”. L’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di dedicarvi ad amori sicuri. Spesso i nativi di questo segno, per il desiderio di avventura, si innamorano di persone particolari, un po’ strane. Se vivete conflitti di amore è anche perché voi, più o meno volontariamente, cercate persone che vi tengano testa. Per oggi portate pazienza, avete necessità di prendere tutto con calma.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo ma non ultimo per questa analisi dell’oroscopo Paolo Fox, il segno dei Pesci. L’astrologo non escludo che anche per oggi ci sia qualche turbamento. Ancora di amore? Forse, in alcune relazioni di lunga data bisogna recuperare anche un po’ di vitalità amorosa. Non sentitevi schiavi di situazioni o persone, dite quello che pensate senza tirarvi indietro. Consigliata la prudenza soprattutto con Leone e Vergine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA