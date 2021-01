Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa domenica 17 gennaio 2021. Mirino puntato sui segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario: cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa vede nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

C’è da dire che voi del il segno dei Gemelli vi lamentate quando avete troppe cose da fare, poi però appena gli impegni scarseggiano, subito vi annoiate: con le mani in mano non sapete stare. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa settimana partirà con un po’ di stanchezza. Uscite da 48 ore di grande fatica. Ma è normale il 2021 è un anno pieno di pianeti a favore: vi chiameranno a destra e manca e ogni tanto accuserete la stanchezza.

Quanto alla Bilancia? Solo per questa settimana siete un pochino giù di corda. I primi 15 giorni di febbraio recupererete, ma per ora sono talmente tanti i nodi da sciogliere che ci saranno delle giornate in cui mantenere tutto sotto controllo sarà complicato. Potresti essere un po’ giù di corda, ma cerca di non defilarti di fronte ai conflitti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ Acquario è l’ultimo segno d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte & Stelle di oggi, domenica 17 gennaio 2021. L’Acquario è tra i primi 3 classificati della settimana. Ci sono tantissimi pianeti nel segno, questo vuol dire che vi sentite attraversati dalla strana elettricità che si avverte nell’aria e che porta desiderio di rivoluzioni, voglia di originalità. L’importante è non lasciarsi distrarre: hai voglia di cambiare le modalità della tua vita ma non perderti tra i tanti stimoli che potresti ricevere.

