Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 gennaio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

La nostra consueta rubrica dedicata alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che l’astrologo fornisce sulle frequenze di Radio Latte e Miele si occupa in maniera approfondita delle stelle dei segni di Terra in questa lunedì 18 gennaio 2021. Che cosa devono aspettarsi i nati Toro, Vergine e Capricorno

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Toro, voi non potete che aspettare tempi migliori. Almeno fino al 20 febbraio cercate di prendere tempo. L’oroscopo Paolo Fox consiglia di non rimanere fermo a vecchie convinzioni. Pesano le spese sostenute in passato, attenzione anche se dovete stipulare nuovi contratti. Prudenza anche in amore, molto presto si riprenderà quota.

Il segno della Vergine, almeno per oggi, dovrà osservare più che agire. In questo momento ci sono alcune cose da analizzare nel dettaglio per capire che strategia adottare. Alcuni nodi si riuscirà a sbrogliarli, tuttavia i nativi del segno in questi giorni si sentiranno piuttosto nervosi. Il rischio è anche che siano circondati da persone non molto chiare. In particolare è bene guardarsi le spalle dagli invidiosi, da chi invece che riconoscere la bravura di questo segno infaticabile trova sempre il modo di criticare.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di terra, il Capricorno, per il quale l’oroscopo Paolo Fox prevede un momento sotto pressione. Voi pretendete coerenza e razionalità, ma non sempre vi potete fidare di vi circonda. Sei in battaglia per aumentare il tuo prestigio. non fare una questione di principio per tutto, altrimenti rischi di vivere una settimana sotto tono o molto agitata.



