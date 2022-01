Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox della vigilia di Natale

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 18 gennaio 2022.

Per l’Ariete vuole vedere chiaro davanti a se e tutte le situazioni che portano chiarezza, sia in amore che nel lavoro, sono da prediligere e in questo periodo chi ha un figlio e dei parenti, potrebbe anche ricevere una buona comunicazione. Un pò di pazienza con Cancro e Bilancia.



Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox rivela che questo segno è in preda al fatto che deve affrontare un cambiamento da diversi mesi, adesso bisogna cominciare a fare qualcosa di più nel lavoro e tutti quelli che hanno anche cominciato una sfida, potranno completarla. Le questioni economiche vanno tenute sempre sotto controllo.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: La Luna per i Gemelli è in buon aspetto sia oggi che domani e quindi è un buon oroscopo e interessante. Da maggio Giove è molto intrigante e forse ci vorrebbe un po più di amore dato dalle persone che ti fanno sorridere. Tutti quelli che sono gemelli e che sono allegri e stanno accanto a persone divertenti, sanno il fatto loro e sono più tranquilli.

