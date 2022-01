Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 18 gennaio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: giovedì e venerdì saranno giornate passionali, poi ancora meglio il fine settimana. Cerchi garanzie e di fare sempre il meglio. Questo è un oroscopo che regala emozioni per Venere nel segno. Non sei mai stato il tipo delle elocubrazioni sentimentali, ovvero se ami una persona ci sei. La parte più difficile è accettare questo atteggiamento, il quale a volte può sembrare agli occhi degli altri freddo.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: forse non sei tranquillo, devi fare una scelta, un cambiamento o qualche accordo migliore. Un pò di stanchezza fisica, Acquario e Leone sono segni che sono stati messi alla prova ultimamente. Alcuni non riescono a dormire, posso riflettere su quello che devono fare il giorno dopo. È un oroscopo importante per il lavoro e anche per l’amore. Preferiscono sempre le cose un po più originali.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per la vigilia Natale

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: queste stelle promettono qualcosa di più, voi che pensare di essere guidati da una certa entità astratta, che sentite sempre questo contatto con le situazioni non reali. A volte, siccome non accettare la realtà, vi chiudere in un guscio, in un mondo che gli altri non riescono a percepire. Adesso spiegatevi e parlare. Avere Giove nel segno significa dare agli altri un’altra luce. Ecco perché avete una forte tensione dentro, ma anche un desiderio da esprimere. Le coppie forti lo saranno ancora di più. Chi è rimasto senza amore cavalchi l’onda e cerchi qualcosa di nuovo, perché è possibile tornare in Sella.

