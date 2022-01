Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 18 gennaio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni della vigilia di Natale secondo l’Oroscopo Paolo Fox

La Vergine, l’oroscopo Paolo Fox è protagonista e lo sarà anche nei prossima giorni, come venerdì e giovedì, che saranno top. Se stai realizzando un progetto e vuoi portare avanti qualcosa d’importante, attorno a febbraio ci sarà una novità, specialmente i primi giorni. Avremo un cielo importante, con Venere e Marte attivi. L’opposizione di Giove è importante perché se devi parlare parlare un accordo è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2022/ Pesci, Cancro, Scorpione: fortuna e amore

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: questo segno è pieno di ripensamenti e una frase detta male o un ricordo che non è quello giusto può portare qualche pensiero di troppo. Frequentare gente e capire quello che si ha attorno è importante. Le coppie più forti, anche quelli che hanno saputo affrontare una crisi in passato, adesso si trova in una condizione migliore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2022/ La giornata di Cancro, Scorpione, Pesci

Al Leone lo ripeto, non deve perdere di vista le possibili opportunità. Quando abbiamo i pianeti opposti del calibro di saturno si può iniziare a fare qualcosa di nuovo, anche se Saturno opposto non è una posizione favorevole. Il Leone agisce meglio quando sa che una cosa non la deve fare, perché si intestardisce a farla. Quindi in fondo I pianeti opposta sono solo di recupero. Attenzione ai piccoli errori.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Scorpione, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA