Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 18 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox piano piano migliora con il passare del tempo. Diamo una valutazione buona per la bilancia che adesso nei rapporti con gli altri e nelle relazioni vogliono avere qualcosa di più. Peccato che a volte si cerca nelle persone che non sanno cosa affrontare e nelle persone non particolarmente adatte. A volte ti senti da solo ad affrontare le situazioni nuove e a volte ti pesano.

Lo Scorpione è stanco e frastornato, probabilmente c’è chi non ha dormito bene, magari per un problema personale, per qualcosa maturato nel tempo e a causa di questo motivo ti sei sentito sotto tono. Fatti scivolare le cose addosso e queste sono giornate piene d’impegni. Se lavoravi con qualcuno, forse c’è stato un taglio, che non ti sei spiegato. È sicuramente un momento importante per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: sei pronto all’azione, devi regolare un sorriso alle persone che ti stanno intorno. Luna favorevole e le relazioni interpersonali. Domenica è perfetta per fare un discorso a una persona che per te è di riferimento. Vuoi contenuti e qualcosa di serio, vuoi riportare le tue esperienze a una persona che ascolta e sia progettuale.



