Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 18 giugno 2019: Toro, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo oggi martedì 18 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista in radio anche per oggi, martedì 18 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Per il Leone questi sono giorni in cui potrebbero arrivare nuovi incarichi dal punto di vista professionale. L’innovazione è quello che il segno riesce a raggiungere grazie alla voglia di sperimentare. La Vergine è sotto pressione nella vita sentimentale e questo potrebbe portare a sbagliare e a sentirsi di fronte a situazioni non facile. La Bilancia cerca dei rapporti maggiormente coinvolgenti e che possano regalare quelle emozioni che nel passato hanno creato un po’ troppa preoccupazione. Sta cercando di trovare un equilibrio anche se nell’ultimo periodo alcune cose non sono andate come ci si aspettava. Forse è il caso di aspettare un po’ prima di gettarsi in una nuova storia. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Partiamo da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nell’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Leone: C’è un oroscopo buono, in cui è possibile interpretare due visioni: l’innovazione o la rielaborazione di nuove strategie per le situazioni che circondano e osservare gli errori commessi in precedenza. In amore giugno, luglio e agosto saranno mesi di grande rilevanza. Vergine: è proprio dopo una lontananza che spesso ci si rende conto che per stare insieme bisogna ritrovare un po’ di intimità. Bilancia: si stanno cercando rapporti più coinvolgenti ed equilibrati, giovedì e venerdì saranno giornate facili ma conviene aspettare a muoversi per non creare disagi che potrebbero riversarsi in amore. Scorpione: non sono pochi quelli che già da maggio hanno riflettuto sul da farsi in famiglia e nel lavoro. C’è stato un piccolo problema fisico, per molti motivi si dovrebbe recuperare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 18 giugno 2019. Sagittario: non è raro allontanarsi dalla monotonia. Si vuole capire di poter decidere da soli, se ci si sente afflitti da atteggiamenti che sono stati accumulati nel tempo si sta male. I progetti sono favoriti sul lavoro, in termini di libertà. Capricorno: Si è molto concentrati sulle attività, occhio a non discutere in amore. Si è stanchi di correre dietro a qualcuno. Acquario: Ci si dovrebbe aprire un po’ di più e viaggiare. Pesci: questo è sicuramente un buon oroscopo per superare la pigrizia degli ultimi tempi, una pigrizia giunta per mancanza di stimoli.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: non è un vero blocco, questa è più un’attesa non ripagata da notizie concrete. Toro: si riconosce quando un amore finisce, si è in grado di voltare pagina senza aver paura di soffrire. Difficilmente ci si stanca delle abitudini, è una forma di sicurezza. Capita di trascinare un legame a lungo proprio per questo motivo. Gemelli: l’amore può salvare dalla stanchezza accumulata nell’ambito del lavoro. Ci sono stati dei problemi e servirà un legale per risolverli. In genere si cambia cercando di distrarsi, ma ultimamente non sembra possibile. Cancro: spesso a parole non si crede nella rivalità, nelle idee si è spesso accomodanti. Si cerca la stabilità, ma ci si lascia trascinare dalle provocazioni. Occhio alla facile ironia, non si deve riversare troppo in amore. Alcuni potrebbero travisare le parole.



