Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2020/ Acquario, Leone, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2020: Acquario e Leone

Spazio a Acquario e Leone per lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: Giornate un po’ confuse, turbate anche da una situazione lavorativa non troppo chiara da affrontare. Le difficoltà sembrano poter trovare un buon conforto nelle relazioni, decisamente favorite dalla presenza di Venere in ottimo aspetto.

Leone: Giornate un po’ sottotono e cariche di tensione a causa di alcune relazioni che potrebbero dover essere riviste. Avere chiari alcuni obiettivi lavorativi permetterà di attuare al meglio questa scrematura riguardante i rapporti interpersonali, spingendo qualcuno a selezionare soltanto le persone più stimolanti.

Scopri l’oroscopo di Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta allo studio della Bilancia: Queste 48 ore sembrano portare un parziale recupero, pur non potendo cancellare le difficoltà burocratiche e lavorative ancora presenti. Durante il fine settimana sarà possibile godere di maggiori possibilità a livello relazionale, da sfruttare al meglio per poter apprezzare a pieno le interessanti novità che luglio porterà sul piano sentimentale.

Scorpione: Questo periodo sembra richiedere una revisione esistenziale. Oggi qualcuno potrebbe avvertire un po’ di pressione a causa di alcuni cambiamenti lavorativi da attuare prima dell’arrivo di luglio: per riuscire ad ottenere il massimo sarà necessario prestare una maggior attenzione alle questioni economiche e familiari.



