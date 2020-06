Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele, ecco quali sono i segni al top. Per l’Ariete questo è un momento di grandissima liberazione. Nonostante qualche problema c’è la possibilità di liberarsi del passato e di crescere. Marte e Luna per il Toro sono in ottima posizione e fanno pensare che ci sarà un fine settimana molto intrigante e con possibili colpi di scena. Per il Cancro il passaggio di Marte risulta molto favorevole, unito dalla forza che regala Mercurio. Si è un po’ agitati, ma nonostante questo c’è la forza per buttarsi nel lavoro. Si pongono le base per arrivare ad un agosto che potrebbe essere davvero un mese importante per quanto riguarda i sentimenti. Quando c’è il cuore di mezzo il segno si accende per trovare la forza per reagire e fare un salto di qualità. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

OROSCOPO LAVORO – Passiamo al campo del lavoro sempre seguendo l’atteso oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova a dover risolvere delle questioni prettamente professionali anche se non ci si deve aspettare dei risultati che si possano considerare immediati. I Gemelli sono pronti a vivere giorni di successi, pronti a riflettersi dal punto di vista professionale. Il Cancro ha un buon cielo, ma nonostante questo si ritrova a vivere ancora un momento piuttosto agitato dal punto di vista professionale. Il Leone ha chiari i suoi obiettivi che potrebbero permettere di attuare una scrematura delle persone che al momento non sono quelle giuste. Lo Scorpione potrebbe subire un po’ di pressione in questo momento cosa che potrebbe portare a dei cambiamenti da mettere in scena prima di luglio un momento che potrebbe permettere di dare una svolta. Attenzione però a gestire le responsabilità con grande cura senza esagerare.

OROSCOPO AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox in merito. Il Toro tra agosto e settembre si troverà ad affrontare dei mesi decisamente intriganti per quanto riguarda le coppie. Forse è il caso di capire bene chi si ha vicino. I Gemelli vivranno giornate interessanti anche dal punto di vista emotivo. I momenti complicati di questi ultimi mesi hanno sicuramente regalato un po’ di consapevolezza sui veri valori. Il Leone si trova a scremare i rapporti interpersonali, pronti a selezionare le persone giuste per arrivare a vivere relazioni stimolanti. Il Leone si trova a vivere una giornata sottotono e con alcune relazioni che in questo momento andranno riviste. La Vergine è pronta a vivere dei sentimenti che tornano a regalare emozioni. Finalmente ci si è lasciati alle spalle un periodo che non è stato di certo facile da accettare.



