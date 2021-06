Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021/ Amore e Lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 18 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro è un periodo in cui si potranno ricevere delle conferme, se ci sarà da dire qualcosa che conta o che scotta sarà bene farlo entro sabato. In realtà la Luna è favorevole e questo fine settimana parte in maniera interessante. Fare meno e fare meglio è il motto di un Toro che quest’anno non è propriamente pigro, ma si è stancato di combattere con persone che non hanno stima di quello che fa e comunque in questi giorni i nati sotto questo segno vorrebbero avere a che fare solamente con persone equilibrate.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2021/ Che giornata sarà per Gemelli, Bilancia e Acquario?

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come i nati sotto questo segno siano pronti a riabbracciare persone care, pur essendo molto presi da questioni di lavoro e da sensazioni belle che si provano ogni giorno. Essendo un tipo concreto e razionale, il nato Vergine sa scendere a patti con la realtà, adottando questo atteggiamento un po’ freddo e calcolatore proprio per non mostrare la sua eccezionale sensibilità e non restare ferito. Per il Capricorno nel pomeriggio torna una lieve agitazione, in questo momento i rapporti tra genitori e figli e tra datori di lavoro e dipendenti sono un pochino complessi. Importante anche curare di più la forma fisica che nella prima quindicina di Giugno può aver causato qualche fastidio passeggero.

Oroscopo Paolo Fox 17-18 giugno/ Cancro impegnato, Leone agitato in amore...

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Domenica sarà una giornata molto bella anche se a Maggio ci sono state tante interferenze che in questo giugno andranno per forza di cose superate. Il Capricorno quando ha dei pensieri tende a non parlare, matura dentro una certa insoddisfazione e poi alla fine rivela tutto quello che prova. In realtà è dagli inizi di questo mese di Giugno che alcune cose non quadrano e sarà importante ritrovare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021/ Che giornata sarà per Cancro, Scorpione e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA