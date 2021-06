Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci quali i segni più fortunati?

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 18 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro questa Venere molto passionale indica la strada dell’amore e anche il tempo per amare, perché se anche qualche persona nata sotto questo segno zodiacale negli ultimi tempi non ha vissuto grandi emozioni è perché ha destinato molto del suo spazio alle questioni di lavoro.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Questo è un cielo da innamorati, Venere è importante e il sole è importante, poi i segni di Acqua tra di loro si amano molto anche se tendono a vivere momenti contemporanei di tormento ed estasi. Quindi si potrebbe in questo periodo provare forte attrazione per i nati Cancro e Pesci. Per i Pesci ritrovarsi innamorati dall’oggi al domani è facile e questo aiuterà non solo chi si è separato da tempo gestendo al meglio la situazione ma anche chi vorrà fare un incontro speciale. Toro, Vergine e Capricorno sono segni che a volte possono dare dei riferimenti ma ora c’è bisogno di relazioni calde, di carezze e di passione, e questo bisogno proietta verso Scorpione, Pesci e Sagittario, segni che possono far sognare. Eventuali tentativi di recuperare un amore dovrebbero essere fatti solo se strettamente necessari.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: qualche novità nel lavoro, se si perde un riferimento non sarà necessariamente una cosa negativa: variare aiuta e proprio in questo periodo c’è una grande voglia di provare nuove esperienze e nuovi percorsi di vita. Per lo Scorpione se si è vissuto un piccolo problema tra l’11 e il 13 nel weekend scorso, sarà importante risolverlo in questo fine settimana. Sono giornate, quelle in arrivo, che rivelano la voglia di lasciarsi andare ad emozioni vere. Il Cancro è un po’ preoccupato per il lavoro ma fino a un certo punto. Dopo tante tensioni e dopo tante lotte finalmente è arrivato il momento di lasciare fluire la corrente: questi significa essere in attesa di novità ma senza scalpitare per ottenerle.

