Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2021/ Che giornata sarà per Gemelli, Bilancia e Acquario?

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 18 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: andrà meglio la seconda parte di questa giornata e quella di sabato. In questo periodo però i Gemelli hanno tanti dubbi sul lavoro. E’ vero che Mercurio è attivo ma bisogna ricordare che Giove non lo è, questo significa che ci sono delle situazioni che vanno chiarite. Si potrebbe capire, seppur a malincuore, che un certo progetto non va avanti e che sarà necessario vivere qualcosa di nuovo. Se non tutto è andato bene sarà comunque possibile trovare delle soluzioni.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo weekend siete molto emotivi e avete bisogno di una piccola spinta per andare avanti. Può capitare di affidarvi al parere altrui e pensare che sia giusto rivelare agli altri le proprie soddisfazioni, ma così non si fa altro che rivelare il proprio animo molto sensibile ma a volte anche precario nel fare delle scelte. Saturno in buon aspetto aiuta coloro che vogliono fare qualcosa di nuovo sul lavoro o magari a fare un passo avanti se si deve parlare di soldi. L’Acquario tra venerdì e domenica ritrova una buona energia e questo potrà essere un buon weekend per pensare anche a cosa si potrà fare in futuro. Siamo arrivati alla fase dell’azione, agli inizi dell’anno l’Acquario voleva rivoluzionare la propria vita ma non sapeva dove iniziare: alcuni hanno già preso l’iniziativa, la maggioranza però è in attesa di eventi.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: Venere è neutrale, questo significa che le storie nate il mese scorso continuano. Per l’Acquario adesso è l’ora di cambiare perché in qualche modo sono cambiati i riferimenti intorno, e anche per restare allo stesso posto nella stessa posizione di prima sarà importante adottare degli stratagemmi per evitare di stare male ed è arrivato il momento delle novità: saranno dunque 48 ore da sfruttare anche per i sentimenti.

