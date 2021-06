Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 18 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, chi tra venerdì 11 e domenica 13 ha avuto qualche fastidio in famiglia e non è stato molto bene, in questo fine settimana tornerà ad essere un po’ agitato. Questo non vuol dire che le cose non stanno andando bene, anzi rispetto agli ultimi due anni l’Ariete ha una grande grinta, ma proprio perché è ansioso di tornare in pista è un po’ frettoloso nel cercare delle soluzioni. In realtà bisognerebbe avere un po’ più di prudenza per quanto riguarda il fisico.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox tra venerdì e sabato c’è la possibilità di dire quello che si vuole e guardando alle stelle di Luglio, con Venere nel segno, si può dire che i nati sotto questo segno avranno un cielo emozionante. Proprio per questo motivo si potrà pensare alle emozioni d’amore, sarà dunque un cielo utile per chi vorrà iniziare un nuovo progetto sentimentale o completarlo. Per il Sagittario c’è una grande voglia di amare perché quando un Sagittario si innamora dà il meglio di sé. E’ un segno progettuale e forte che ha bisogno però soprattutto di ammiratori, perché gradisce essere considerato.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, siete pronti anche a discutere pur di mantenere le vostre idee, i vostri principi. Forse la pazienza in questo weekend mancherà. I Sagittario in questo momento hanno bisogno di avere una “squadretta” di amici al proprio fianco per seguire delle questioni operative. Quindi se si hanno al fianco delle persone con le quali si stanno seguendo dei progetti c’è grande soddisfazione perché in tanti si lavora meglio. Importante condividere emozioni positive in un weekend in cui sarà importante avere tempo per ritagliare uno spazio per sé stessi.

