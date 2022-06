Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: sentimenti e…

Una giornata che parla di sentimenti quella di Ariete, Toro e Gemelli. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, il segno di fuoco farò i conti con amori importanti e revisioni dei sentimenti favorevoli. Gli impegni sono tanti ma in amore va molto bene. Per il Toro, non è il giorno adatto per provocare, nonostante il segno sia esperto in questo quando vuole conquistare qualcuno. Per i Gemelli, se c’è un amore che ricambia andrà tutto a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 18-19 giugno 2022/ Passione alle stelle per Toro e...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, pianeti attivi

Ariete, per te in questo momento tutti i pianeti sono attivi! Questo segno un po’ si lamenta sempre perché vuole cavalcare l’onda, scalare le montagne e, anche quando arriva in cima, ne intravede un’altra ancor più alta e vuole andare avanti. Bisognerebbe fare un elenco mentale di tutte le cose ottenute: in questo momento può rappresentare qualcosa di bello. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di gestire le emozioni al top. Amori importanti e revisioni dei sentimenti favorevoli.

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, i sentimenti…

Toro, le tue stelle sono sempre un po’ agitate: domani lo saranno meno. Se questo sabato inizia con qualche polemica, il consiglio è di rimandare tutto a domani. Non mettetevi contro persone che potrebbero farvi sentire fuori gioco. In amore, tendi sempre a provocare: ti piacciono le persone da conquistare, da vivere giorno dopo giorno, anche come una sorta di competizione, ma oggi è molto rischioso fare questo gioco, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, hai una buona situazione astrologica: è un sabato migliore rispetto alla domenica e quindi, se la persona che ti sta accanto reagisce, è un buon segno! Se c’è un amore che ti ricambia, sappi che andrai a gonfie vele, anche perché dal 23 Venere sarà nel tuo segno zodiacale. Se con una persona invece non va, sarai tu a dire stop, ma senza soffrire. Cerca di valutare nuovi progetti importanti per il futuro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko oggi 17 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA