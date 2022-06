Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Come sarà il sabato di Bilancia, Scorpione e Sagittario? L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice che tra alti e bassi, i tre segni avranno una giornata molto ricca. Per la Bilancia non manca l’amore ma forse c’è qualche incomprensione di troppo perché le preoccupazioni sono tante. Per lo Scorpione, forse un po’ di pressione ma qualche incomprensione sarà superata proprio in questi giorni. Il Sagittario al momento non ha la fiducia che vorrebbe ma sembra che Giove porterà presto fortuna.

Oroscopo domani 19 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, i pianeti…

Bilancia, questo è un cielo che porta qualche emozione in più. Luna, Mercurio e Sole sono favorevoli. Le uniche coppie che possono pagare pegno sono quelle che non sono riuscite, nonostante questi nuovi buoni transiti, a recuperare un discreto equilibrio e che dunque hanno avuto più problemi. Non è l’amore a mancare, ma forse uno dei due è stato male o ha avuto problemi di lavoro e tutto si ripercuote sul rapporto. Quando le preoccupazioni sono tante, basta poco per perdere la testa o rimproverarsi disattenzioni reciproche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2022/ Cosa accadrà a Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, il sabato

Scorpione, starai meglio domani di oggi. Se devi incontrare qualcuno, via libera da domenica ma già domani potresti ricevere delle gratificazioni. Sei un po’ sotto pressione, forse sei stato frainteso e questo ti infastidisce. Qualche piccola incomprensione sarà superata proprio in questi giorni. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: fai attenzione ancora alle finanze, alla vita dei figli e al lavoro.

Sagittario, più libero di te non c’è nessuno! Nel pensiero almeno, ma è chiaro che nella vita bisogna accettare dei compromessi. Sul lavoro, bisogna ogni tanto adattarsi, però il fatto di avere iniziato un progetto o un programma dopo una lunga pausa, è importante. Anche se al momento non riesci a comunicare come vorresti o non ti viene data la fiducia che ti spetta, vai avanti comunque: Giove porterà fortuna, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Non lasciarti andare all’impulsività in amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le stelle...













© RIPRODUZIONE RISERVATA