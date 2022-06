Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le stelle…

Appuntamento di sabato con l’Oroscopo di Paolo Fox. In questa giornata, come sarà il cielo dei segni zodiacali? Per il Cancro possiamo dire che dopo qualche preoccupazione di troppo, ora c’è un po’ di tempo per il relax. Ci sono comunque problemi in coppia, soprattutto economici. Per il Leone, giornata storta o faticosa. La Vergine, invece, sembra leggermente stanca e pressata dal lavoro o forse dallo stesso ambiente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: sentimenti e...

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro, settimana stancante

Cancro, meno male che arriva questo weekend! Verso mercoledì e giovedì sei stato troppo preoccupato. Prima di fare scelte azzardate in amore, aspettate e ascoltate anche quello che dice il partner: ci sono delle coppie che si amano molto, ma sono un po’ pressate dal punto di vista economico, perché le spese sono eccessive, specie se si vive soli. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: se ti propongono un nuovo percorso lavorativo, non rifiutare, anche se non ti sembra soddisfacente quanto ti aspettavi. Con Giove contrario, non possiamo pretendere tanto.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 18-19 giugno 2022/ Passione alle stelle per Toro e...

Oroscopo di Paolo Fox: Leone e Vergine, in amore…

Leone, questa è una giornata di prudenza. Forse ti sarà capitato anche ieri di precipitare gli eventi e di non riuscire a tenere sotto controllo l’agitazione. Possiamo dire che è una giornata storta o anche solo faticosa, ma non comporta un rischio notevole, perché il cielo generale è dalla tua. Meglio le giornate del 21 e 22 e dal 23 anche l’amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, tra oggi e domani, nell’ambito del lavoro, devi parlare. Soprattutto se nuovo e non sei convinto che stia andando per il verso giusto oppure se non tutto è come tu desideri. Forse, da questo punto di vista, cerchi anche di mettere le mani avanti, nel caso in cui le cose non andassero bene. Tanta la voglia di innovare e metterti alla prova. In amore, queste due giornate sono interessanti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA