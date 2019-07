OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 18 luglio 2019: Toro, Leone, Scorpione, Sagittario, Pesci

Oroscopo oggi giovedì 18 luglio 2019

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: le stelle sono favorevoli, siete più produttivi e programmati rispetto al passato. Occhio ai rapporti con il partner, uno dei due vive dei problemi. Se c’è qualche discussione proveniente dall’esterno, per esempio dal lavoro, potreste vivere qualche conflitto. Luglio fa emergere qualche distanza, o si ripara il danno o forse bisogna rivedere il rapporto. Toro: dovreste fare scelte prudenti in vista dell’autunno. Rischiate molto fino ai 30, dopo il rischio sarà sempre minimo. Nel lavoro preferite andate cauti. Entro la fine del mese bisogna chiarire qualche problema in famiglia. Gemelli: queste che state vivendo sono giornate molto importanti, ma non a tal punto da sanare situazioni rimaste in sospeso. C’è qualche piccolo obbligo a livello pratico amministrativo che vi blocca, c’è da recuperare nel lavoro. Se c’è qualche contenzioso sentimentale in atto bisogna parlarne. Cancro: dovete sempre lottare per farvi valere. E’ una consuetudine, ma c’è da dire che tendete a scegliere sempre le vie più difficili. Vi sentite attratti da coloro che vi danno meno certezze. State valutando situazioni nuove tentando di ritrovare un equilibrio con voi stessi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Paolo Fox ci propone il suo oroscopo a LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: siete i protagonisti assoluti, potete decidere tutto. Dovete essere saggi, ma non peccare di presunzione. Vi sentite talmente forti da non ascoltare nessuno, ma talvolta il successo arriva anche grazie alla conoscenza dei vostri limiti e alle persone che vi circondano. Luglio e Agosto saranno mesi importanti per l’amore. Vergine: le stelle vi regalano conferme, il meglio arriverà in autunno ma potete organizzarvi già da adesso. E’ un momento in cui volete definire le cose e le situazioni, rendere razionale ciò che era irrazionale fino a qualche tempo fa. Giovedì e venerdì saranno giornate in cui sono favoriti i rapporti con gli altri, favoriti anche i nuovi amori. Bilancia: dovete cercare di fare pace con voi stessi. Siete stati molto pazienti, ma forse qualche collaborazione andrebbe terminata. C’è stato qualche problema, bisogna rivedere qualcosa. Avreste bisogno di complicità ma non sapete chi possa meritare la vostra fiducia. Tutto va al rallentatore, anche in amore. Scorpione: potreste vivere qualche piccolo malessere, potrebbero essere dei fastidi di stagione oppure dei malesseri a livello psicologico. Sono giornate in cui potreste vivere del nervosismo, non prendetevela troppo con le persone che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: in questa prima parte dell’anno avete vissuto un blocco o una chiusura, ma arriva qualcuno ad aiutarvi. Non dovreste risentire di problemi a livello personale, i più fortunati potrebbero ricevere un aiuto in più o possedere qualche finanza. Buono il mese di Agosto nel rapporto con gli altri e l’amore. Capricorno: avete voglia di riemergere e di ri-iniziare di nuovo. Potete demolire e necessario, usando l’esperienza del passato. occhio a non rimarcare situazioni vissute e non andate a buon segno, è necessario un cambiamento radicale. Nei pensieri siete rivoluzionari, un po’ meno nella realtà perché siete carichi di responsabilità. Acquario: in questo periodo occhio a non insistere troppo nel desiderare qualcosa, nessuno deve pretendere cose che non è in grado di ottenere. Qualcosa è cambiata nel lavoro, forse il vostro atteggiamento. Occhio alle spese. Potreste chiudere le storie inutili. Pesci: sarete oggetto di qualche critica, ma l’importante è la vittoria finale. Novembre e Dicembre saranno mesi ottimi per il lavoro, in amore potete fare quello che sembra il meglio per voi, non rimuginate troppo sul passato.



