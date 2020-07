Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci regala un nuovo viaggio nei segni per la giornata di oggi, 18 luglio, come sempre ai microfoni di LatteMiele. Il Cancro ha una Luna molto importante e questo può aiutare a tirare fuori tutte le difficoltà vissute in questo ultimo periodo. C’è determinazione e grande voglie, ma vanno anche canalizzate bene a livello pratico. Il segno della Vergine vivrà un weekend tranquillo finalmente. Dopo giornate difficili e pesanti ora c’è la forza per riuscire a svoltare aspettando il mese di agosto che potrebbe regalare qualcosa di importante sotto il punto di vista dell’amore. Nonostante Venere non sia ancora positiva per il segno dei Pesci ci si è finalmente fermati per recuperare un po’ di energia dopo un periodo non proprio facile da gestire. L’Acquario sembra pronto a rimettersi in gioco grazie a voglia e determinazione. Non si deve comunque esagerare col rischio di fare il passo più lungo della gamba. Essere sempre equilibrati può portare a qualcosa di importante.

Oroscopo lavoro: l’Ariete deve trovarsi di fronte ad alcune situazioni professionali assolutamente da chiarire. Il Toro deve essere attento alle sue scelte, senza avere mai dei dubbi e provando a buttarsi verso risultati importanti. I Gemelli sono stanchi e si trovano in un momento in cui sentono che il weekend non porterà a nulla di importante per un calo dell’immaginazione. Il Cancro è pronto a cambiare sul lavoro ma non per una sua scelta. Giove e Saturno infatti sono in netta opposizione e questo porta a vivere tutto con certi limiti. Il Leone non ha novità sul piano professionale e proprio per questo potrebbe essere piuttosto pensieroso. La Vergine deve stare tranquilla in questo weekend dopo alcuni giorni molto pesanti che hanno creato delle preoccupazioni. Forse è proprio il caso di staccare la spina per ritornare poi lunedì a impegnarsi sotto diversi punti di vista.

Oroscopo amore: L’Ariete si trova in una situazione in cui sicuramente ci sono diverse cose da chiarire. Il mese di agosto rimane particolare in tutto e per tutto, si devono evitare inutili complicazioni. Il Toro se sta vivendo un nuovo amore dopo tanto tempo potrà chiedere al partner di mettere tutto nero su bianco, sempre se questo andrà bene. Giove e Saturno rimangono in un buon aspetto e si deve sfruttare il momento magari per prendere una decisione importante come quella di avere un figlio. I Gemelli avranno l’influenza positiva di Venere nella loro orbita almeno fino ad agosto. Questo deve far capire che il momento è quello giusto per trovare la forza di andare a raccogliere le giuste emozioni. Serve determinazione e forza però per raggiungere i propri obiettivi. Il Cancro ha bisogno di fare l’amore, di vivere l’intimità con equilibrio. Ci si deve mettere l’anima in pace anche perché se non si è tranquilli ci si inizia a guardare troppo intorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA