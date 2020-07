Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2020/ Ariete, Acquario, Gemelli, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta avanti nello studio di quanto raccontato a LatteMiele. L’Ariete si trova in una condizione tosta da affrontare, ci sono delle situazioni di lavoro da chiarire. In amore cose da chiarire, agosto mese particolare. Tra i segni che stanno lottando di più l’Ariete spicca, siete capaci di risorgere da fallimenti e ceneri.

L’Acquario sente che deve mettersi in gioco sotto tanti aspetti. La vita è fatta di scelte. Siete più frenate se l’ascendente è in Cancro o Bilancia, la paura di perdere per voi è un problema. Dovete cercare di non fare errori simili.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Scorpione

Seguiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con altri due segni. I Gemelli sono stralunati e il week-end non lascia spazio all’immaginazione, ora siete stanchi. Venere si trova nel segno ancora per qualche giorno e fino ai primi di agosto vi trovate in una trattativa. Ariete Cancro e Capricorno sono segni particolari. Visto che questi giorni vi ponete dilemmi.

Lo Scorpione dovrebbe anticipare i tempi e capire dove andare entro novembre, cambio di ruolo. Segno meno disponibile al tradimento quando ama ma disponibile quando lui si sente tradito. Chi è single non ha l’anima gemella. Bisogna valutare bene come si sta in amore.



