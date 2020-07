Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2020/ Leone, Capricorno, Bilancia, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2020: Leone e Capricorno

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il Leone in questo weekend è pensieroso, non tante novità sul piano lavorativo. Per voi bisogna ripartire da zero, che voi siate stanchi è normale ma non fate il passo più lungo della gamba. Diventate eccessivi per farvi notare e scuotere le persone.

Il Capricorno è pensieroso e il week-end è pieno di silenzi, le due giornate però portano silenzi ombrosi che sembrano quasi una dichiarazione di guerra. Non vi piace trasgredire. Cercate una svolta e cambiamenti importanti in linea con i pensieri. Aspettate novità.

Oroscopo: Bilancia e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Andiamo avanti con l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia ha una Luna dissonante, è un segno che insieme a Capricorno e ad Ariete vive tante perplessità. Se qualcuno non vi capisce o ci sono perplessità e non capite siete agitati. Volete trovare equilibrio e sicurezza che avevate fino a poco fa.

Il Cancro è emotivo e con la Luna forte nel segno vuole dare sfogo a quello che sente. Avete bisogno di fare l’amore, mettetevi l’anima in pace perché altrimenti voi vi guardate attorno. Quando manca la passione scappate. Cambiamenti nel lavoro ma non per scelta. Giove e Saturno in opposizione ora pongono limiti. C’è chi si arrabbia per un contratto.



