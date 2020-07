Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2020/ Sagittario, Vergine, Toro, Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco il segno del Sagittario vuole accorciare le distanze d’amore. Tradite con persone lontane, di altre città. Il tradimento arriva quando c’è in voi noia. Attenzione che le trasgressioni non diventino una valvola di sfogo.

Oroscopo Vergine: è più tranquilla questo week-end, le giornate passate sono state un po’ pesanti. Spesso avete problemi psicosomatici, attenti all’alimentazione. Nonostante l’apparenza tranquilla quando una cosa non vi va bene sbottate ma col tempo. Per fortuna agosto segna passi in avanti per l’amore.

Oroscopo Toro: deve essere chiaro nelle sue scelte, tanti di voi sono nell’età giusta e ora possono fare delle scelte, dipende dalle situazioni. Ma se state vivendo un amore da tanto tempo potete chiedere al partner se per loro va bene mettere le cose nero su bianco. Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, un elemento di entusiasmo per chi ora sente il desiderio di un figlio. Chiarezza necessaria ora. Chi riesce a ottenere ciò che desidera entro novembre non sbaglia.

Oroscopo Pesci: hanno giorni di recupero, non hanno ancora i favori di Venere voi vi siete fermati per recuperare. Dal punto di vista economico i progetti hanno un fermo. Sapete dove andare. Nei momenti di tristezza avete un’intuizione pazzesca, si possono vivere tanti ripensamenti.



