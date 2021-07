Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2021/ Amore e lavoro per Ariete, Sagittario e Leone

Abbiamo chiuso un’altra settimana, ma è arrivato il momento di scoprire con l’oroscopo Paolo Fox come si apre la nuova e che basi soprattutto getteremo oggi. Nel consueto appuntamento dell’astrologo su Radio Latte e Miele, nella rubrica relativa alla lettura delle stelle, c’è stato il consueto approfondimento, con le indicazioni per quanto riguarda la giornata di oggi ad esempio per i nati Leone, Sagittario e Ariete. Questo è infatti lo spazio dedicato all’approfondimento delle previsioni per i segni di Fuoco…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

Il viaggio tra i segni di Fuoco comincia con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il Leone. Oggi è un po’ agitato e nervoso, quindi attenzione a chi lo tocca, soprattutto se è Acquario o del Toro, rischia. Certi giorni ti senti magnanimo e generoso, guardi tutto anche con un modo di fare anche un po’ compiacente, ma ci sono delle giornate in cui arrivi al limite della sopportazione. Questa è una domenica che invita a far tutto con calma, se ci sono delle cose da fare prendi tempo.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Deve fare chiarezza in amore prima del 22, tra l’altro questo sarà un giorno importante per tanti segni. Il Sagittario deve fare chiarezza perché spesso si impelaga in situazioni particolari e poi si lascia andare alle passioni. Ultimatemene potrebbe anche essere entrata nella tua vita un’emozione speciale, una persona speciale. Attento a non rovinare situazioni nate nel passato e alle parole questa sera…

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ora ci tocca completare il quadro relativo ai segni di Fuoco con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete. Ora siete più tranquilli, sembra essere passata quella furia, quell’agitazione ed emozione negativa che vi ha coinvolti negli ultimi due giorni. Ricordiamo sempre che questo è un anno importante, ma lo saranno soprattutto i prossimi due, quindi c’è chi risale la china. Bisogna superare problemi legali e burocratici. Il 2019 e 2020 sono stati anni difficili, ma pare che ora ci sia proprio un nuovo equilibrio e sarai tu a volerlo, anche perché quando un Ariete si mette in testa una cosa difficilmente molla. Buone le novità anche per i sentimenti.

