Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: segni al top?

L’oroscopo Paolo Fox torna a farvi compagnia, ma ne fa in particolare in questa sede a tutti coloro che fanno parte dei segni d’Acqua. Il celebre e amato astrologo ha, infatti, diffuso le sue previsioni per i nati Scorpione, Cancro e Pesci che riguardano la giornata di oggi, domenica 18 luglio 2021, quindi state per scoprire qual è la lettura delle stelle, anticipata nel consueto intervento su Radio Latte e Miele. Allacciate le cinture allora, il viaggio sta per cominciare…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Andiamo subito a fondo delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Acqua partendo dallo Scorpione. Avviciniamoci a giovedì e molte cose saranno diverse da prima, perché dal 22 comincia una fase in questo oroscopo molto più interessante. È chiaro che chi ha avuto forti dubbi d’amore all’inizio del mese non è che non ci pensa più, ma spesso i problemi nella vita nascono e soprattutto sono affrontati in maniera diversa a seconda di come ci sentiamo dentro. Queste prime settimane di luglio sono state un po’ pesanti. C’è chi si è messo da parte, ma dal 22 sembri più positivo anche per quanto riguarda il tuo futuro. E Venere aiuterà anche l’amore.

Cosa devono aspettarsi per oggi coloro che sono nati sotto il segno del Cancro? Paolo Fox si chiede se abbiate già pensato alle novità dell’autunno e del 2022, perché guardando le tue stelle può dire che, se non fai passi falsi e non sei masochista o pessimista, veramente avrai tantissimo. Forse ora è un po’ presto per parlarne, ma ci sono comunque delle novità: forse non fai più le stesse cose di prima, forse hai preso quota, per esempio se eri alle prime armi in un lavoro e ora ti si riconosce maggiore professionalità, ma questo è solo l’inizio. Ora sarebbe opportuno mettere tutto nero su bianco, battere il ferro finché è caldo, chiedi. La Luna è favorevole all’amore che per i nati Cancro è sempre un po’ ballerino.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’approfondimento relativo ai segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i Pesci. Vivete con una grande forza i sentimenti, ma date anche spazio a qualche dubbio. Se una persona non è quella giusta, se vi sembra da qualche mese o settimana di avere a che fare con una persona che non è proprio adatta al vostro temperamento, parlerete dalla prossima settimana. Finora siete stati in osservazione, poi parlerete. E voi che sembrate miti sapete essere a volte anche feroci nei giudizi. Quindi, ci vuole un po’ di attenzione per non arrivare alla prossima settimana pieni di polemiche e livori. Per quanto riguarda il lavoro, fatevi valere, perché dall’autunno inizia una stagione molto fertile che bisogna cominciare ad affrontare già da ora.



