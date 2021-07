Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Il risveglio in questa domenica di 18 luglio 2021 è accompagnato dalle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Come sarà questo risveglio lo scoprirete solo leggendo l’analisi dell’astrologo, fatta nel consueto appuntamento con la rubrica di Radio Latte e Miele. Se dunque siete tra coloro che fanno parte dei segni di Aria, quindi siete Acquario, Bilancia o Gemelli, siete nel posto giusto per scoprire cosa dovrete aspettarvi dalla giornata di oggi…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Entriamo subito nel merito dei segni di Aria con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano i Gemelli. Dopo tre giorni vitali arriva una domenica un po’ sottotono. E quando sono annoiati sono capaci di fare dispetti, perché se la prendono con tutti quelli che stanno attorno. Con le mani in mano non sai stare, da solo non vuoi e non devi stare, quindi oggi cerca la compagnia di qualcuno che ti metta di buon umore. L’ultimo mese è stato un po’ sotto pressione. Buone opportunità di muoversi, stelle interessanti per i sentimenti.

Dai Gemelli passiamo ai Bilancia e alla lettura delle stelle fatta dall’astrologo. Questo segno non deve attrarre polemiche. Sembra assurdo, visto che l’iconografia di questo segno suggerisce che è una persona equilibrata, ma è anche il segno della legge, questo significa che, a parte coloro che sono votati alla giustizia, in generale fanno questioni di principio per tutto, perché hanno un senso di giustizia. Ma è la tua giustizia, il tuo modo di vedere le cose, potrebbe non essere condiviso da tutti. Quindi, potresti impelagarti in una polemica e potresti essere arrabbiato perché delle persone ti mettono in mezzo quando tu hai fatto solo del bene e ricevi in cambio solo piccole frustrazioni. Non stancarti, recupera la forma fisica e forza in questa giornata.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria si conclude con le previsioni riguardanti gli Acquario. Tu che sei sempre bastian contrario, ti sei reso conto che a furia di nuotare controcorrente si fa tanta fatica, ma è più forte di te. La tensione di oggi è particolare: sembri un po’ ritardo sui tempi, ma anche tu dalla prossima settimana non avrai più Venere contraria. Quindi, se ci sono stati fastidi in amore o magari delle intemperanze, si potrà tornare a più miti consigli.



