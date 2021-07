Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2021/ Previsioni Capricorno, Toro e Vergine…

La domenica chiude un’altra settimana e segna l’inizio di un’altra, che però non può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Nel corso del suo consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele, l’amato astrologo si è focalizzato anche sui segni di Terra. Dunque, stiamo per scoprire le previsioni che riguardano i nati Toro, Vergine e Capricorno per la giornata di oggi, domenica 18 luglio 2021.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 luglio 2021/ Classifica segni Top: vergine...

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno e del Toro?

Cominciamo a scoprire cosa devono aspettarsi i segni di Terra partendo dal focus dell’oroscopo Paolo Fox sul Capricorno. Punta sulla fine di luglio se devi firmare un accordo, se devi fare una proposta o c’è un progetto da portare avanti. Questo perché alcune responsabilità che pesano (e tu sei specialista nell’accollarti i problemi, non solo i tuoi ma pure quelli degli altri) potrebbero essere risolvibili proprio dalla prossima settimana o quantomeno potrebbero arrivare delle risposte. Tieni testa a tutti gli impegni, attenzione a non sovraccaricare la mente di troppe situazioni difficili.

Oroscopo Paolo Fox weekend 17-18 luglio 2021/ Vergine protagonista, Ariete stanco

Quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il Toro? Aspetta la prossima settimana, perché da giovedì avrai una visione delle cose molto diversa. Quindi, se questa domenica ti metti a discutere, rimproveri costantemente il partner, come accaduto dagli inizi di luglio, c’è il rischio di un patatrac, soprattutto se hai una persona che magari è un po’ permalosa al tuo fianco. In altre situazioni si è letto un pregiudizio, un distacco, una lontananza. Devi fare nuovi programmi rispetto all’anno scorso.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio tra i segni di Terra dell’oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni per la Vergine. Vuole vivere bene e stare in mezzo agli altri in questa giornata. Sta per arrivare una bella notizia, in particolare a chi ha un’attività in proprio. Certo, dipende da dove si parte. Chi sta a -10 arriverà a 0, ma chi sta a +30 arriverà a +80. Sulla base del tuo impegno e dei tesoretti che hai messo da parte, anche in termini di esperienza, avrai qualcosa in più. Tra fine mese e inizio agosto nomine, chiamate e quello sblocco per quanto riguarda contratti e accordi che aspettavi, anche se hai avuto dei problemi, evidentemente si troverà una soluzione. L’amore non è lontano, sta per arrivare. Da giovedì prossimo, con Venere nel tuo segno, sarà tutta un’altra storia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA