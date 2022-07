Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni…

Scopriamo come andrà questo lunedì per i segni zodiacali. Per l’Ariete c’è un grande cielo ma nonostante le stelle siano positive siamo noi a dover decidere quando e come agire. Questa è una giornata importante. Per il Toro è il momento di fare scelte in coppia, cercando di chiarirsi le idee e di dare una svolta alla propria relazione. Per i Gemelli c’è un bellissimo cielo con tanti pianeti favorevoli. Questo segno ha tanti piani che portano ottimismo e che potranno realizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2022/ Il lavoro per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, grande cielo

L’Ariete è al centro dell’attenzione di questo grande cielo. Le cose non arrivano gratis ma non tutto è scritto. Queste stelle suggeriscono quand’è il momento giusto per agire: siamo noi a dover programmare, progettare e ideare. Rispetto all’inizio dell’anno scorso, l’Ariete ha una vitalità e una speranza in più nel cuore. Non tutto magari andrà come vorrai tu, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma sappiamo che sei un combattente e devi lasciare da parte la negatività. Questa è una giornata importante.

Oroscopo domani 18 luglio 2022: Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il lunedì

Toro, devi fare quello che pensi, giusto o sbagliato che sia. Tanti di questo segno hanno messo il partner di fronte ad una sera: questo Urano, da tanto tempo in transito nel tuo segno, ha portato risolutezza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Coloro che non hanno una relazione ufficiale possono mettere il “partner” di fronte ad una scelta: sarebbe il caso di regolarizzare il tutto. I Toro da qualche tempo vogliono avere delle certezze. Sempre molto pressante la situazione dal punto di vista economico.

Bellissimo cielo per i Gemelli: arriva Mercurio, Giove è favorevole e spero che possiate risolvere un problema al più presto o ricevere delle belle comunicazione. Questi giorni potresti fare una cosa che sogni da tempo: l’astrologia ci dice quando è il momento di agire, ma può anche segnalare un momento in cui le cose che fai si notano di più. Voi siete generosi e pronti a dare un aiuto concreto, non dovete temere che la vostra riserva di pazienza e disponibilità possa venire meno. Tanti piani portano ottimismo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 18 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA