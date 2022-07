Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il cielo

Come sarà questo lunedì per i 12 segni zodiacali? Vediamo cosa ci suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia le stelle consigliano di programmare una vacanza lontano da tutti e lontano dalle difficoltà. In questo periodo bisogna frequentare gente e divertirsi. Periodo felice per l’amore anche per lo Scorpione, che deve ritrovare la tenerezza soprattutto se in coppia da molti anni ma in generale ha Venere favorevole. Per il Sagittario è un bel cielo, con Mercurio nel segno. C’è voglia di emergere e Giove aiuta anche per la salute.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, il lavoro va bene

Bilancia, in questa giornata un passo in avanti e uno indietro per quanto riguarda l’amore, mentre due passi avanti per quanto riguarda il lavoro. Le stelle consigliano di programmare una bella vacanza lontano da tutto, soprattutto da quelle persone che vi hanno creato qualche difficoltà. Per le storie d’amore che hanno difetti, oggi si scopre tutto. Naturalmente, se siete soli, l’ultima cosa che pensate in questo momento è di mettervi in coppia per sempre. Ricordatevi però di frequentare gente e di divertirvi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, noie d’amore?

Scorpione, non è escluso che già nel corso degli ultimi due giorni voi abbiate avuto una bella notizia o abbiate ricevuto un’informazione importante. In questa giornata le opportunità migliori possono arrivare anche in amore: Venere è più dolce e voi potete perdonare una persona. Cercate di ritrovare la tenerezza con qualcuno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se siete in coppia da molti anni, ritrovate la tenerezza dei primi tempi. Lasciatevi andare alle conquiste con Venere favorevole, senza mettere ipoteche o chiedere garanzie prima del tempo.

Sagittario, bello questo cielo! Da domani Mercurio è con voi, così come il Sole da venerdì. Tutto per voi parla di passione e sul lavoro potrete ritrovare il gusto di fare delle cose che avevate accantonato. C’è voglia di emergere. Bene anche il settore delle amicizie, che vanno coltivate con molta attenzione. Sul lavoro sarà un mese di responsabilità professionali e di crescita. Se avete avuto problemi d’amore cercate di risolverli e chi lo cerca avrà agosto come mese complice. Giove inoltre aiuta anche chi è stato male: se tra sabato e domenica avete avuto dei problemi, cercate di rilassarvi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











