Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il lunedì

Come sarà questo lunedì per l’Oroscopo di Paolo Fox? Vediamo cosa dice l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele. Il Capricorno vive un lunedì particolare in cui non tutto è sotto controllo. Il cielo è inoltre un po’ insidioso per l’amore. Riuscire a fare tutto è complicato ma ce la si può fare. Per l’Acquario oggi la luna è favorevole ed è il momento di liberare le emozioni. Per i Pesci c’è un cielo ottimo per amare. Se c’è stata una crisi, è meglio andare oltre.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, risparmia le forze

Capricorno, è un lunedì un po’ particolare in cui non senti di avere tutto sotto controllo. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: cercate di risparmiare le forze, soprattutto perché questo è un cielo un po’ insidioso per l’amore. Ci sono tante cose da fare in casa, i rapporti sono un po’ tesi o magari c’è poco tempo per stare accanto a persone che hanno bisogno di voi. Riuscire a fare tutto è complicato, però ce la potete fare. Questo periodo rappresenta per voi il momento di una verifica di alcune amicizie e forse anche di alcuni amori. Cielo più promettente nel lavoro, dove però non c’è una crescita e per ora bisogna accontentarsi.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le emozioni…

Acquario, non potete pretendere sempre il massimo neanche dalle stelle, ma oggi la Luna è favorevole e quindi vi fa forza. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: liberate le emozioni, perché è il cielo giusto per farlo.

Pesci, per voi un ottimo cielo per amare! Se c’è stata una crisi, andate oltre e guardate avanti perché la vita non si ferma. Con quest’oroscopo è difficile mancare all’appuntamento con un sentimento. Anzi, c’è più entusiasmo per le novità e le intuizioni. Per quanto riguarda tutto il resto, qualcosa comincia a risolversi proprio oggi.

