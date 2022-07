Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 luglio 2022/ Il lavoro per Cancro, Leone e Vergine

Vediamo il cielo di Cancro, Leone e Vergine in questa giornata. Come andrà il loro lunedì per l’Oroscopo di Paolo Fox? Per il Cancro ancora tensioni a lavoro ma è tempo di prendere scelte e dunque in caso vi siano gli estremi per farlo si possono chiudere attività e associazioni. Per il Leone, è tempo di avere Mercurio nel segno e di lasciarsi andare alle conquiste. Amore anche per la Vergine, che potrà superare una crisi ma chiaramente ha bisogno di più di 24 ore.

Oroscopo domani 18 luglio 2022: Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, le tensioni a lavoro…

Cancro, non è possibile dimenticare le tensioni di lavoro che ci sono state nell’ultimo periodo: da maggio state affrontando un salto ad ostacoli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Nonostante questo, è un buon periodo per prendere decisioni e chiudere attività o associazioni che sentite troppo poco produttive per le vostre esigenze, dunque se ne sentite il bisogno, fatelo. L’amore invece non concede pause: proprio oggi Venere entra nel segno. Questo è un cielo che dà una bella carica a livello emotivo.

Oroscopo domani 18 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore

Leone, sei pronto all’azione. Mercurio da domani è nel segno, venerdì arriva il Sole. In amore, se c’è stato un “nemico”, dimenticatelo. Lasciatevi andare alle conquiste che vi troverete tra le braccia. Venere dall’11 di agosto sarà nel segno e entro Ferragosto a tanti Leone batterà forte il cuore per amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, arrivano piano piano delle soluzioni a tutto ma bisogna imporsi. Meglio circondarsi di persone che agiscono e non di quelle che parlano troppo e combinano poco. Per fortuna Venere da oggi rasserena e quindi anche l’amore, ultimamente poco felice, potrà tornare ad essere equilibrato. Chi ha una crisi non può risolverla in 24 ore, però l’Oroscopo di Paolo Fox dice che gli sforzi che avete fatto fino ad oggi stanno dando i loro frutti.

Oroscopo domani 18 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA