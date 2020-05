Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2020/ Capricorno, Ariete, Pesci e Gemelli

Pubblicità

Capricorno, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al segno del Capricorno: Nonostante questo inizio settimana sembri costellato di impegni e ritardi, da mercoledì sarà possibile ricominciare ad apprezzare gli effetti favorevoli di Giove nel segno unito ad un Marte molto benevolo. Presto sarà possibile godere di grandi emozioni.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete Giove nel segno

Ariete: La Luna arriva finalmente nel segno, regalando una grande forza utile a mettere in chiaro parecchie questioni legali e amministrative rimaste in sospeso. Dopo un inizio anno un po’ nebuloso, sarà finalmente possibile ritrovare un po’ di tranquillità. In amore sarà possibile fare alcune piacevoli scoperte.

Paolo Fox, oroscopo per i Pesci: cosa accade oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox parla dei Pesci: Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poter soddisfare il bisogno di tranquillità che sembra caratterizzare queste giornate. Chi si trova ad avere alcune questioni irrisolte potrebbe soffrire di un po’ di agitazione. Momento di riflessioni e cambiamenti importanti, specialmente nei rapporti sentimentali e lavorativi.

E i Gemelli? Paolo Fox a LatteMiele

Gemelli: Mercurio e Venere nel segno, uniti all’arrivo del Sole in un aspetto molto intrigante, invitano a prendere le distanze dalle compagnie spiacevoli per lanciarsi in nuovi progetti. Il cielo di fine maggio si rivelerà ancora più favorevole per prendere decisioni importanti.



