Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2020/ Vergine, Bilancia, Scorpione e Cancro

Pubblicità

Vergine, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la Vergine: Per alcuni questa settimana potrebbe concludersi con un po’ di nervosismo, specialmente se ci si trova a dover fare i conti con una situazione lavorativa in cui non vengono riconosciuti a pieno i propri meriti. Sarà necessario tenere a debita distanza possibili seccatori ed evitare di disperdere troppe energie.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per la Bilancia?

Bilancia: Un inizio settimana un po’ sottotono potrebbe essere indice del bisogno di trovare un nuovo equilibrio su cui poggiare le proprie certezze. Già da venerdì pomeriggio sarà possibile superare questo momento di stallo, lasciandosi alle spalle alcune tensioni. Dal punto di vista economico sarà necessario porre un freno, ma sarà possibile godere di qualche momento piacevole grazie ai sentimenti.

Scorpione, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare lo Scorpione: Nonostante non sia ancora possibile apprezzare le grandi novità previste per fine maggio e inizio giugno sarà presto possibile apprezzare alcune nuove certezze riguardanti l’aspetto lavorativo. In amore non sembrano esserci grandi stimoli degni di nota.

Pubblicità

Cancro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Cancro: Marte favorevole permette di ritrovare un po’ di voglia di amare, ma per aspettare che la situazione si faccia davvero appagante dal punto di vista sentimentale bisognerà attendere gli inizi di agosto, quando Venere entrerà nel segno. Un po’ di nervosismo caratterizzerà questo inizio settimana, ma già da mercoledì sarà possibile recuperare un po’ di energia. Attenzione a non lasciarsi sfuggire osservazioni che potrebbero ritorcersi contro i propri interessi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA