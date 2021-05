Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra sui Segni di Fuoco per la giornata di martedì 18 maggio 2021. Ecco quali sono le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario nel consueto appuntamento radiofonico su Radio LatteMiele.

Ariete e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox focalizzandoci sull’Ariete. Bisogna procedere con calma perché agire con fretta e d’impulso è un qualcosa che può venire naturale a questo segno ma poiché sono tante le cose che non si possono avere subito e c’è tanto da fare e da recuperare, è più saggio fare un passo alla volta. Le stelle della giornata aiutano a vivere qualche emozione in più, ricordando comunque che questo è un periodo in cui è necessario farsi largo tra molte incomprensioni.

Tocca ai nati sotto il segno del Leone. Questo martedì servirà per superare delle piccole reticenze, mentre in amore la situazione prende svolte positive. Sul lavoro c’è ancora qualche insoddisfazione, saranno 24 ore importanti in cui si potranno superare piccoli fastidi. Dal punto di vista delle relazioni è finito quel periodo offuscato che c’è stato tra fine aprile e inizio maggio.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

La rassegna dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox una giornata un po’ particolare, dal punto di vista delle emozioni e dell’amore non tutto sta andando per il verso giusto. Bisognerà capire se si è fatto confusione a livello personale o se ci sono persone attorno a creare questo caos. Il rischio di un tradimento, magari non fisico ma solo mentale, c’è. La voglia di trasgressione e di evadere dalla routine è evidente, meglio non arrabbiarsi sul lavoro se qualche obiettivo salta o se ci sono piani che cambiano all’ultimo minuto.

