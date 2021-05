Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo Paolo Fox su Radio LatteMiele si concentra sui Segni di Aria. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni del giorno per Gemelli, Bilancia e Acquario per martedì 18 maggio 2021.

L’Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per i Gemelli? In questo periodo siete dei vincitori, seguendo un trend che prosegue da gennaio. In settimana un talent importante e un grande torneo di tennis sono stati vinti dai Gemelli: le stelle non premiano se non si hanno delle qualità, dunque è il momento ideale per mettersi in gioco, soprattutto per chi ha delle ambizioni e delle capacità.

Tocca ai nati sotto il segno della Bilancia. In questo martedì questo segno ha una forza in più, possono capitare occasioni all’improvviso. Anche coloro che hanno vissuto una crisi tra fine marzo e aprile se si sono dati da fare stanno cominciando ad avere finalmente riscontri. Negli ultimi tempi l’abitudine è stata quella di fare un passo avanti e poi subito uno indietro ma adesso pare che qualcosa si stia muovendo anche in amore.

Acquario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Infine con l’Oroscopo Paolo Fox ci concentriamo sull’Acquario. La giornata di oggi sarà faticosa al mattino, forse c’è del sonno arretrato da recuperare se a volte si è dormito male. C’è elettricità nell’aria, voglia di fare cose nuove ma anche paura di restare invischiati in situazioni che non piacciono. Chi vive una nuova storia d’amore è diviso tra la gioia del momento e la paura di restarne troppo coinvolti. Un martedì in cui si possono fare grandi cose ma in cui bisognerà anche cercare di risolvere dei piccoli fastidi personali.

