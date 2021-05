Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

In questo martedì 18 maggio 2021 ecco cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda Cancro, Scorpione e Pesci: su Radio LatteMiele l’analisi della giornata per i Segni di Acqua.

Cancro e Scorpione, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per il Cancro? In questo martedì c’è bisogno di recuperare un po’ di serenità, anche se la settimana in generale resta positiva. E’ il momento giusto per rivalutare le proprie emozioni e tornare ad essere lungimiranti, una dote peculiare di questo segno così come il saper essere presenti nella realtà in cui si vive. Momento di recupero per l’amore.

Per quanto riguarda lo Scorpione sarà necessario avere calma e sangue freddo perché questi sono giorni in cui c’è una forte stanchezza che potrebbe limitare il raggio d’azione. L’inizio di questa settimana però è positivo, ci sono tante cose da dire e su cui riflettere ma i nati sotto questo segno hanno la grande capacità di portare avanti i loro progetti anche se qualcuno rema contro. Martedì un po’ sottotono dal punto di vista fisico ma già a partire da domani si inizierà a recuperare.

L’Oroscopo di Paolo Fox e la giornata dei Pesci

I segni d’Acqua completano la rassegna giornaliera dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci. Da pochi giorni Giove è attivo e capace di lenire qualche ferita e di creare meno fastidi, dopo un periodo in cui ci sono state troppe tensioni e troppe preoccupazioni. Ciò che occorre ora è un piccolo elemento di forza, un momento di serenità che deve essere condiviso con le persone vicine. Attenzione alle relazioni con Gemelli e Vergine che possono essere fonte di qualche disagio. C’è qualche responsabilità di troppo da affrontare, forse la mancanza di un punto di riferimento in famiglia ha costretto tanti nati sotto il segno dei Pesci a crescere, anche a costo di qualche sacrificio o di qualche piccola sofferenza a livello personale.

