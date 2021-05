Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Segni di terra ai raggi X nell’Oroscopo Paolo Fox di martedì 18 maggio 2021 dedicato ai Segni di Terra. Per Toro, Vergine e Capricorno ecco quali sono le previsioni su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata per Vergine e Toro

Tocca al Toro. Queste sono delle giornate di grande fatica, perché sarà necessario affrontare degli impegni in casa e magari anche lavorare di più. Sarà necessario affrontare un cambiamento, ma quando la stanchezza prende il sopravvento è necessario innanzitutto prendere le distanze da quelle persone che hanno il potere di innervosire di più, e nel contempo circondarsi di persone che possono offrire un aiuto. Una giornata che invita a un atteggiamento prudenti.

Analizziamo i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non è ancora il momento di tornare sulla cresta dell’onda perché questo è un periodo in cui sarà necessario affrontare tanti fastidi diversi e ci sono anche delle complicazioni e dei ritardi nel discorso lavoro. Giove opposto non è un ostacolo insuperabile ma bisognerà avere un po’ di pazienza. L’amore in questo scenario può sanare le ferite? Se la persona amata è lontana, fisicamente o psicologicamente, bisogna iniziare a lavorare per recuperarla.

Capricorno, l’Oroscopo Paolo Fox dice che…

Per i segni di Terra si chiude con il Capricorno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il segno è più forte grazie a un Giove abbastanza favorevole, anche se non ancora pieno e solare come sarà l’anno prossimo. Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile per tutti il Capricorno ha saputo andare avanti meglio, qualcuno ha vissuto in maniera disagiata l’anno scorso ma tanti sono riusciti a fare cose che non immaginavano. Nei momenti più difficili il segno che scala le montagne sa andare oltre rispetto a tutti, grazie a una carica e a una testa dura che permette di fare tutto ciò che si vuole.

