Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la loro giornata

Giornata ricca di impegni per i segni di fuoco dello zodiaco. Come andrà questo mercoledì per Ariete, Leone e Sagittario? A dircelo è proprio l’Oroscopo Paolo Fox nel suo solito appuntamento con i microfoni di Radio Latte Miele. Scopriamo come andranno per loro amore, salute, fortuna e amicizia.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, ondata di energia

Caro Ariete, per il nostro segno continua questa ondata di grande energia e stabilità. Da poco potresti aver avuto una conferma che attendevi da tempo. Questo per te è un oroscopo importante perché anche una situazione banale può diventare importante. Un consiglio da Paolo Fox: punta molto sull’amore: puoi ufficializzare una storia, anche se è rimasta nascosta da tempo.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, cielo importante

Leone, hai un cielo importante! Se c’era un dubbio, adesso potrebbe essere sparito. Ci sono Leoni forti e altri che sono più riflessivi. Molto dipende anche dall’ascendente: un Leone ascendente Leone non lo ferma nessuno, mentre un Leone ascendente Pesci ogni tanto si ferma a riflettere di più su quello che fa. Molto importante è dare spazio a nuovi progetti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario, il vostro è un cielo di fuoco. In questi giorni Giove e Venere sono attivissimi e tu sei un segno di fuoco, quindi questi pianeti attivano la passione e il calore che c’è in te. Tu ami stare al centro dell’attenzione ma allo stesso tempo sei una persona generosa. In questi giorni così ricchi di passione ti renderai conto che in tanti ti vogliono bene. Dice l’Oroscopo Paolo Fox: questa è una giornata decisamente intrigante anche per l’amore. Chi non lo ha, lo cerchi.

