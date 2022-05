Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: i pianeti…

Come sarà questo mercoledì 18 maggio per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox con il suo solito appuntamento attraverso i canali di Radio Latte Miele. Vediamo come andrà la giornata tra amore, salute, lavoro, fortuna e amicizia per quelli che sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, cielo migliore

Cari Gemelli, questo è un cielo migliore rispetto a quello di ieri. La Luna si fa sentire meno in questa opposizione: è ancora presente ma tu sai come schivare i problemi. Se hai a che fare con un “nemico” che hai deciso di contrastare con queste stelle te la caverai molto bene, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Il cielo è bello per coloro che vogliono innamorarsi: avremo due mesi di grande entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, le stelle…

Bilancia, è un periodo in cui non riesci a stabilire rapporti nuovi e quindi stai cercando di capire se quelli in corso restano validi per te. Spesso ti proponi di fare delle cose ma trovi sempre ostacoli, dice l’Oroscopo Paolo Fox. A volte dal punto di vista fisico sei un po’ provato e tutto ne risente. Le stelle consigliano di lasciar passare il tempo, ma di non insistere nella lotta, nelle provocazioni. Ultimamente hai dovuto affrontare con grande coraggio, forse anche con un po’ di aggressività, una situazione o una persona.

L’Acquario è decisamente in un periodo di forza. In questi giorni puoi aver vinto una sfida o aver ricevuto una bella conferma, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. È una settimana importante: non bisogna dissipare quest’energia, questa forza e magari anche queste vittorie. Allora continua a combattere! L’Acquario ha bisogno di conferme anche in amore: in questo momento sei molto attraente, potresti ricevere delle proposte interessanti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.











