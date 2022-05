Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 maggio 2022/ Previsioni di Cancro, Scorpione e Pesci

Comincia una nuova giornata e si va alla ricerca di qualche indizio per capire come sarà questo mercoledì 18 maggio. Cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox? Vediamo insieme le previsioni per la giornata sui canali di Radio Latte Miele. Per Cancro, Scorpione e Pesci non è un cielo proprio semplice. Scopriamo insieme perché.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, attento alle emozioni

Caro Cancro, questa giornata va leggermente meglio di ieri. Non è così facile ritrovare equilibrio dopo un periodo difficile che hai vissuto. Coloro che all’inizio dell’anno hanno chiuso una storia d’amore sono in discussione più di altri, così come quelli che in questi giorni non si sentono del tutto compresi. In realtà tu sei in una fase di transito e vorresti capire meglio le tue emozioni: delle volte decidi una cosa e il giorno dopo pensi di aver sbagliato tutto, ma non preoccuparti. È una fase contraddittoria che però presto porterà ad una nuova esperienza di vita, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, il cielo…

Caro Scorpione, questo è un cielo di recupero importante, ma restano aperte delle piccole diatribe a livello familiare: forse non sei compreso da una persona alla quale tieni o c’è uno scontro tra genitori e figli e bisogna cercare di evitarlo. Proprio per le stelle un po’ ribelli la giornata di oggi può essere un po’ polemica. Inoltre in famiglia le spese sono tante e si discute molto su questo. I sentimenti oggi sono un po’ meno forti del solito, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, queste sono delle giornate in cui può tornare il passato. Potrebbe anche esserci una piccola tensione oppure non ti senti in perfetta forma e ne risenti. Questo non limita assolutamente le tue potenzialità future. Attenzione a qualche piccola distorsione o fastidio fisico, dice l’Oroscopo Paolo Fox. In questi giorni senti che c’è più energia intorno a te: hai una grande voglia di rivalerti e di farti sentire, ma non bisogna esagerare. Sul lavoro ad esempio non sai se accettare o meno una proposta oppure ritieni di dover uscire da un certo ambito che non ti convince più. Anche l’amore ha bisogno di tempo e spazio.

