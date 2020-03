Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2020/ Ariete, Acquario, Toro e Bilancia

Oroscopo: le previsioni di oggi 19 marzo per Ariete e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox torna con il suo abituale appuntamento su LatteMiele, diamo uno sguardo a quanto raccontato per i segni Ariete e Acquario. L’Ariete oggi sta meglio, però, in un grande discorso generale, ora tutti sono un po’ sotto pressione. Serve un modo per sfogare questa carica di energia. Si è governati da Marte. Il vero problema è che si deve tenere testa a questa ribellione a cui non si può dare sfogo. Si può risolvere il problema tornando ad essere presenti nella vita sentimentale di chi lo ama. Aprile è un mese bello per le relazioni. L’Acquario ha bisogno di credere nelle cose che fa. Si va quasi sempre contro corrente. Si è sempre polemici verso tutti, si ritiene di non doversi attenere ai fatti e non dover fare altro se non quello che si vuole. Attenzione ai soldi.

Paolo Fox, oroscopo per Toro e Bilancia

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox, sempre prendendo in considerazione quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele. Ora è il momento di analizzare più da vicino Toro e Bilancia. Il Toro ha paura e questo è normale, la si gestisce bene con il Giove favorevole e alla capacità di tenuta eccezionale. Si è un segno che va lento ma po arriva sempre allo scopo. Ora non tutto ciò che si desidera si realizza, è importante trovare priorità. La Bilancia deve cercare di chiedersi se ha fatto le scelte giuste. Spesso perché non si vuole contrariare gli altri si fanno cose di cui non si è convinti. Questo stato di agitazione ed ansia deve essere incanalato in positività. Ci sono tantissime problematiche però si ricordano anche le cose belle come la Venere che sarà bella da aprile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA