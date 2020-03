Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 marzo 2020/ Bilancia, Acquario, Sagittario, Scorpione

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 18 marzo 2020: Bilancia e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Bilancia e Acquario. La Bilancia non ha avuto un mese molto fruttuoso per le relazioni. Anche quelle coppie che si vogliono bene hanno dovuto rivedere la propria situazione. Ora è diverso il discorso per tutte le coppie che vogliono sposarsi oppure si trovano a convivere. Ci sono ritardi ma non duraturi. Saturno lascia presupporre che si andrà avanti nonostante tutto. Si è arrabbiati sul lavoro perché vorreste che qualcuno riconoscesse meriti che ora non sono riconosciuti. L’Acquario è un po’ stanco con Saturno che si avvicina. All’inizio dell’anno si era detto che alcune collaborazioni sarebbero saltate. Ora dovete capire cosa fare. Si è capaci di liberarvi di pensieri negativi. Si deve aspettare a fare cose folli. Ora si hanno le idee più chiare.

Oroscopo per Scorpione e Sagittario, che giornata sarà?

Andiamo avanti con lo studio di Scorpione e Sagittario sempre prendendo spunto dall’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per oggi 18 marzo. Lo Scorpione ha una grande scommessa in corso. Venere opposto non ha dato grande spazio all’amore. Il cielo sarà più interessante ad aprile. Dovete fare tutto con grande cautela. Sono in arrivo giornate faticose e anche più redditizie a livello interiore. Quando restate soli la necessità è quella di parlarsi e scrutare nel nostro io. Il Sagittario ha qualcosa da rivedere nelle relazioni con gli altri. Aprile può dare una scossa alle coppie che hanno avuto difficoltà da tempo. Siete molto più a contatto con persone che prima vedevate meno. Questo può provocare la risalita di dubbi. Cercate di risolverle a marzo, ad aprile è tardi.



