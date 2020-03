Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2020/ Pesci, Ariete, Cancro, Toro

Oroscopo: le previsioni di oggi 18 marzo per Ariete e Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox è andato in onda sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato nelle previsioni di oggi 18 marzo 2020 per i segni di Ariete e Cancro. L’Ariete in queste giornate deve riflettere e purtroppo, come sappiamo, tempo ce n’è davvero per tutti. La Luna porta tensione. L’Ariete se si trova a essere limitato nelle libertà e nella voglia di fare non ci sta. Non si fa mai buon viso a cattivo gioco. Non si è come gli altri segni zodiacali. Si deve cercare però di non riversare la tensione sugli altri. Saturno sarà in transito a fine mese. Il Cancro come tutti i segni d’acqua si trova in una fase molto particolare. Questo perché assorbe le tensioni che lo circondano e si trova a essere afflitto da quello che lo circonda.

Paolo Fox, oroscopo per Toro e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo ad analizzare quanto detto per Toro e Pesci sempre nella rubrica Latte e Stelle in onda sulle frequenze di LatteMiele. Il Toro in questo mese di marzo ha progetti che sono solo ritardati, ma non del tutto cancellati. Il transito di Saturno a marzo ha creato diverse tensioni ora. Il mese di marzo rimane tuttavia un ottimo mese per le relazioni. Sul lavoro, invece, ci sono molte problematiche. Ci si deve ricordare che le trasformazioni sono inevitabili per tutti. I Pesci vogliono essere amati e se questa condizione salta è chiaro che ci sono delle difficoltà. In realtà aprile mette in discussione i rapporti e alcune coppie hanno detto stop. Da aprile si potrà dire basta alle persone lontane.



