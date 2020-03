Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 marzo 2020/ Scorpione al top, amore e lavoro Toro…

L’oroscopo di Paolo Fox torna grande protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 18 marzo 2020. Il noto astrologo ha raccontato segno per segno la giornata nella rubrica Latte e Stelle, ecco quali sono i segni che si possono considerare al top. Lo Scorpione sta aspettando il suo grande rilancio, visto che ha una scommessa importante in piedi che potrebbe presto regalare emozioni. Serve determinazione e voglia per raggiungere dei risultati che potrebbero essere importanti già a breve. Il Capricorno deve fare attenzione a non perdere tempo, predicando senza nessuno pronto a seguirlo. Questo Giove positivo però potrebbe portare a una crescita decisamente importante, soprattutto perché fortifica la convinzione nel dire basta quando necessario. Questo è un momento anche per questo segno dove stringere i denti, ma più di altri c’è la forza e la possibilità di andare al punto e raccogliere qualche buon risultato.

LAVORO – Ecco il campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro in questo periodo vive nel campo professionale delle problematiche che non si possono considerarsi superflue. Va però considerato il fatto che delle variazioni, delle trasformazioni, possono essere inevitabili e anche interessanti in certe occasioni. La strada tortuosa che percorrono i Gemelli agita il segno e crea qualche scossone. Nonostante questo c’è determinazione da vendere. Tra i Leone c’è chi è pronto a cambiare il suo ruolo sul posto di lavoro. Attenzione però perché per alcuni questo potrebbe considerarsi il momento di chiudere definitivamente un contratto per ripartire da zero. L’Acquario potrebbe vedere improvvisamente saltare delle collaborazioni, ma deve rimanere assolutamente calmo e soprattutto deve evitare di fare cose folli e affrettate che portano a dei rischi in grado di mettere il segno anche in delle situazioni in bilico.

AMORE – L’amore è un altro campo molto interessante all’interno dell’oroscopo di Paolo Fox, andiamo a vedere quanto detto in merito. L’Ariete deve stare attento a non riversare la tensione che vive sugli altri, pena un possibile litigio. Il mese di marzo per il Toro diventa molto interessante per quanto riguarda le relazioni. Chi ha una storia da tempo potrebbe fare un passo importante, mentre chi è all’inizio di una storia sembra già pronto a consolidarla. Saturno fa capire alla Bilancia che nonostante il periodo complicato si andrà avanti nonostante tutto, anche di fronte alle difficoltà vissute con il proprio partner. I Pesci cercano conferme, vorrebbero essere maggiormente amati. Quando non trovano una persona che è in grado di dare questo sentimento trascinante allora si rischia di trovarsi in uno stato di grande delusione e in alcuni casi depressione.



