Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 marzo 2020: Vergine, Sagittario e Capricorno al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche nella giornata di oggi, 18 marzo 2020, andiamo a vedere quei segni che si possono considerare al top. Vergine: il segno deve fare raccolta dentro di sé per affrontare questo periodo, serve grinta e determinazione e non è facile trovarle. Nonostante questo l’energia è buona, ma si deve sfruttare nel momento giusto. Tra i rischi c’è quello di chiudersi troppo in sé stessi, ma bisogna capire anche che se si gestisce bene il tempo si può arrivare a un bel risultato. Sagittario: si deve fare attenzione a quelle che sono le relazioni con gli altri, perché tutto all’improvviso potrebbe vacillare. Si deve lavorare sul futuro con dei progetti che potrebbero essere messi presto in atto. Capricorno: la presenza di Giove nel segno porta grande coraggio e voglia di fare. C’è la necessità di mettersi un attimo seduti e capire quali sono gli obiettivi da raggiungere e come fare per riuscirvi. Si potrebbe dire basta a qualcosa che non funziona, con la voglia e la possibilità di cambiare strada.

Scorpione, Pesci e Leone in crescita

Passiamo ai segni in crescita sempre seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: non è il momento in cui buttarsi a capofitto in amore, forse è il caso di rinviare a data da destinarsi le questioni sentimentali. Nonostante questo non mancano i progetti che si hanno in mente per il futuro ed entro mese si potrebbe apportare una miglioria sul lavoro. Attenzione alla forza che va gestita visto la grande carica presente in questo momento. Scorpione: si deve fare tutto con grande cautela, attenzione, perché in questo momento si rischia di vivere tutto con stress e quindi facendo grande fatica. Tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo si proverà a spazzare via cosa non funziona, cercando in un certo senso di ricominciare da capo. Pesci: ci si deve sentire amati per stare bene soprattutto perché per motivi di forza maggiore in questo periodo il lavoro non va come dovrebbe. Si potrebbe molto presto dire basta però se vicino c’è una persona che non è in grado di dare quello che cerchiamo.



