Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, giovedì 18 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, l’avvicinarsi dell’ingresso del Sole nel segno sembra portare una buona carica di energia, indispensabile per riuscire a superare diversi problemi vissuti negli ultimi tempi. Le difficoltà recenti potrebbero nutrire una certa rabbia, che se non convogliata in maniera opportuna potrebbe dar vita a nervosismi e scelte controproducenti.

Nati Leone? Questo giovedì sembra garantire un certo recupero che si potrebbe accentuare durante il fine settimana, grazie ad un Sole in buon aspetto. L’ambito lavorativo potrebbe richiedere però una maggiore attenzione per far fronte ad eventuali frustrazioni o a situazioni che non stanno dando i risultati sperati.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, come quello precedente, anche questo fine settimana sembra preannunciarsi piuttosto pesante e ricco di distrazioni. Attenzione a non lasciare che questo malcontento si rifletta in amore, ostacolando ulteriormente il recupero che si desidererebbe ottenere.

