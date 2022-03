Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 18 marzo 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: siate riflessivi nei prossimi due giorni, molte cose sono da sistemare ed essere troppo impulsivo può essere controproducente. Non riversate i fastidi del lavoro sulla sfera sentimentale e cercate di ritrovare la giusta serenità interiore.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: il weekend è decisamente positivo grazie a Venere, luna e Marte che di certo supporteranno la sfera sentimentale. La passione sarà forte sia nelle coppie affermate che per le nuove conoscenze. È importante fare anche scelte importanti per il futuro, magari progettando uno spostamento insieme al partner.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: siete in un periodo che vi rende vincenti, anche per chi ha vissuto una crisi o una separazione negli scorsi mesi. Se avete confusione in ambito sentimentale siate cauti. Non indugiate nell’essere propositivi dal punto di vista professionale e lavorativo. Siete pronti a mettervi in gioco per ottenere i giusti profitti.

