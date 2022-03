Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 18 marzo 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox è importante essere sempre diplomatici in ogni ambito della vostra vita, studiate la forma giusta per dialogare evitando così inutili scontri. Mercurio è neutrale mentre Giove è in opposizione, attenzione alle vostre idee e all’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: la lucidità è dalla vostra per valutare le questioni importanti della vostra vita, attenzione però alla dissonanza della luna prevista per il weekend. Non stravolgete le vostre certezze e non date troppo credito ai ricordi del passato. Iniziate a proiettarvi verso un futuro roseo dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Il Leone: la voglia di amore e della passione è forte, il transito positivo della Luna riesce a darvi quel tocco in più per concentrarvi su questo aspetto. Anche chi vive un momento di crisi saprà come superare la situazione.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA