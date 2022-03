Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 18 marzo 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox approfittate della buona posizione della luna per riprendere i discorsi sentimentali in questo fine settimana. Da maggio le stelle potrebbero non essere più così positive, è importante quindi concludere ogni situazione aperta entro la fine di aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Lo Scorpione: siete tra la pigrizia e la voglia di fare, cercate però di non rallentare troppo a causa delle problematiche e dei troppi pensieri. Il fine settimana sarà perfetto per analizzare meglio il momento è progettare per il prossimo futuro lavorativo. Il fine settimana sarà comunque di media tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: in questi giorni perdere tempo con persone troppo oppressive non è nei vostri piani, la libertà è sempre prioritaria nella vostra vita. I sentimenti sono protetti da un cielo importanti per cui questo weekend è decisamente da 4 stelle.



Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA