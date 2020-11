Oroscopo Paolo Fox oggi 18 Novembre 2020/ Toro, Cancro, Leone e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 18 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Tra oggi e domani potrebbe verificarsi qualche imprevisto capace di creare qualche fastidio, specialmente considerata la fragilità emotiva che sembra caratterizzare queste giornate. Anche se queste ore potrebbero rivelarsi stressanti, con l’avvicinarsi di Dicembre si potrà contare su un miglioramento dato da una Venere non più contraria. Toro: In queste ore si potrebbe riscontrare un lieve calo fisico, espressione di una situazione psicologica un po’ agitata, soprattutto sul piano emotivo. Nonostante le difficoltà, questa situazione astrologica si prospetta tutto sommato interessante e permetterà di fare affidamento su una buona energia.

Gemelli: Questa situazione astrologica sembra indicare che è finalmente arrivato il momento di mettere in atto i cambiamenti tanto desiderati. Le novità sembrano godere di buone possibilità e queste ore aiuteranno ad individuare quali opportunità potrebbero rivelarsi più adatte a soddisfare le proprie aspettative. Cancro: Con l’approssimarsi di Dicembre si può finalmente iniziare ad intravedere un miglioramento sul piano lavorativo, ma l’aspetto emotivo continua a presentare caratteristiche piuttosto complesse. Una Luna opposta potrebbe far riemergere alcuni trascorsi spiacevoli.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: In queste ore le grandi abilità dei nati sotto questo segno potrebbero incontrare degli ostacoli posti in essere da alcuni elementi esterni. Per riuscire ad affrontare i confronti che potrebbero presentarsi sarà necessario trovare nuove soluzioni. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox questo è il momento per dedicarsi ai nuovi progetti senza lasciar spazio a timori e preoccupazioni. Le prossime settimane potrebbero portare grandi trasformazioni. Torna protagonista l’amore.

Bilancia: Sembra continuare a farsi sentire il peso delle difficoltà affrontate durante l’ultimo periodo e delle responsabilità di cui bisogna farsi carico, per questo potrebbero nascere conflitti, specialmente se ci si trova ad avere a che fare con persone nate sotto il segno del Capricorno o dell’Ariete. Le trasformazioni che stanno avvenendo invitano a riconsiderare alcune relazioni. Scorpione: Queste giornate permettono di dedicarsi efficacemente alla riflessione, trovando risposte importanti ad alcune situazioni che si credevano irrisolvibili. Mercurio favorevole aiuta lo sviluppo di nuove idee ma, sebbene sul piano lavorativo sia possibile ottenere qualcosa in più, potrebbe restare aperta qualche questione economica.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Analizzando l’oroscopo Paolo Fox la presenza di Venere in aspetto favorevole sembra garantire un buon recupero sul piano sentimentale, ma tra oggi e domani potrebbe presentarsi qualche preoccupazione legata all’aspetto economico. Capricorno: Nelle ultime settimane molti potrebbero essersi trovati nella condizione di vivere un profondo disagio interiore e ancora oggi si potrebbe avvertire un po’ di preoccupazione. Nonostante queste tensioni che invitano a recuperare energia, questo anno sembra aver portato delle grandi occasioni per mettersi in gioco e presto sarà possibile apprezzarne i risultati.

Acquario: Con Giove e Saturno nel segno, a Dicembre sarà finalmente possibile mettere in atto tutti quei cambiamenti tanto desiderati, riuscendo a recuperare libertà e autonomia. Queste giornate si riveleranno utili per abbandonare le sovrastrutture e concedersi un po’ di respiro. Pesci: Le ultime settimane sembrano aver segnato un periodo di profonda crisi interiore che potrebbe aver toccato tanto una relazione quanto la propria condizione esistenziale, ma con la fine dei mese, grazie ad un Mercurio attivo e al contributo di una Venere molto importante, sarà finalmente possibile recuperare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA